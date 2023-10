Zoë Kravitz e Channing Tatum si sono fidanzati: matrimonio per Catwoman e Magic Mike?

Magic Mike e Catwoman pronti a convolare a nozze? Secondo quanto riporta People, Channing Tatum e Zoë Kravitz sono stati visti alla festa di Halloween di Kendall Jenner durante il fine settimana vestiti con costumi ispirati a Rosemary's Baby e l'attrice indossava quello che apparentemente sembrava il suo anello di fidanzamento.

Zoë Kravitz e Channing Tatum avrebbero iniziato a frequentarsi nel 2021 e l'anno successivo la star di The Batman ha definito l'attore, in un'intervista a GQ, un 'essere umano meraviglioso'. Ad agosto Channing Tatum aveva criticato la propria forma fisica in Magic Mike, definendola 'innaturale' e generando alcune riflessioni sull'argomento.



Nell'intervista a GQ Kravitz ha parlato così del compagno:"Mi fa ridere ed entrambi amiamo davvero l'arte e parlare di arte, e approfondire il motivo per il quale facciamo quello che facciamo. Ci piace guardare un film, analizzarlo, parlarne e sfidarci a vicenda".



Zoë Kravitz ha parlato anche del rapporto con Tatum sul set del suo film da regista, Pussy Island:"Che si trattasse di prepararmi il tè, versarmi da bere o rimettere in sesto qualcuno o altro, era davvero il mio protettore ed è stato davvero meraviglioso e dolce. Penso che se riesci a fare qualcosa del genere insieme, è un buon test. E ne siamo usciti ancora più forti".



In caso di fiori d'arancio sarebbe la seconda volta per entrambi: Channing Tatum è stato sposato con la co-protagonista di Step Up, Jenna Dewan, per dieci anni (dal 2009 al 2019), con la quale ha avuto una figlia. Zoë Kravitz è stata sposata con il collega Karl Glusman dal 2019 al 2021.



A gennaio è stato distribuito Kimi con Zoë Kravitz, diretto da Steven Soderbergh.