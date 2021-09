Zoe Kravitz, la nuova Catwoman di The Batman fa impazzire al Met Gala con un abito nude

Non solo il bacio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez al Met Gala 2021: l'attrice Zoe Kravitz, interprete di Catwoman nel prossimo e attesissimo The Batman, ha conquistato i fan presentandosi sul tappeto rosso con un abito a dir poco sensuale.

Potete ammirare le immagini nel post in calce all'articolo, con l'account ufficiale di E! News che sul social network Instagram parla, a ragion veduta, di 'pura perfezione'. Ricordiamo che, dopo importanti apparizioni nel cinema blockbuster degli ultimi anni, come quelle in Mad Max: Fury Road di George Miller o nella saga spin-off di Harry Potter, Animali Fantastici, Zoe Kravitz interpreterà Selina Kyle alias Catwoman nell'attesissimo The Batman, nuovo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson, che eredita il ruolo di Bruce Wayne da Ben Affleck.

Il film, che sarà interpretato anche da Jeffrey Wright nei panni di James Gordon, Andy Serkis in quelli del maggiordomo Alfred e Paul Dano come Enigmista, è ambientato nel secondo anno di attività di vigilante di Batman e darà il via ad un nuovo franchise esterno al DCEU che molto presto si estenderà con una serie tv dedicata al dipartimento di polizia di Gotham City e un'altra serie tv appena annunciata su Pinguino, il villain interpretato da Colin Farrell nel film.

Dopo numerosi rinvii causati dalla pandemia, la data d'uscita di The Batman è fissata al 4 marzo 2022. Il nuovo trailer è atteso per il 16 ottobre prossimo durante la nuova edizione dell'evento DC Fandome.