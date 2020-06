Zoe Kravitz: Catwoman svela le reazioni di Michelle Pfeiffer, Halle Berry e Anne Hathaway

Nel corso di una recente intervista, dopo aver spiegato perché Robert Pattinson sia perfetto per Batman, l'attrice Zoe Kravitz, interprete di Catwoman nel cinecomic scritto e diretto da Matt Reeves, ha svelato le opinioni di alcune sue note colleghe circa il suo casting.

Stiamo parlando ovviamente di Michelle Pfeiffer, Halle Berry e Anne Hathaway, che in passato hanno interpretato Selina Kyle rispettivamente in Batman Returns, Catwoman e Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno.

Nella sua apparizione al podcast di Happy Sad Confused di Josh Horowitz, la Kravitz si è detta fiduciosa della sua interpretazione nel film, perché a guidarla ha anche alcuni consigli ricevuti proprio dalle sue colleghe. Quando le è stato chiesto se aveva parlato della parte con la Pfeiffer o la Berry, la star ha rivelato di essere stata effettivamente in grado di discuterne con la Pfeiffer di persona.

"Ci siamo seduti allo stesso tavolo ai Golden Globes", ha detto durante l'intervista. "E' stata così dolce. Mi ha dato un grande abbraccio e ha detto: 'Sarai eccezionale.'" Per quanto riguarda la Berry e la Hathaway, la Kravitz ha detto che entrambe le star le hanno inviato dei "messaggi davvero dolci e incoraggianti quando la cosa è stata annunciata. Quindi posso dire che mi sento supportata dalle mie ragazze".

Cosa vi aspettate dal ruolo di Catwoman in The Batman? Ditecelo nei commenti. Ricordiamo che la Kravitz qualche giorno fa ha ammesso che la produzione aveva in programma di svelare ufficialmente il look di Catwoman seguendo l'esempio del reveal del Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson, ma che la pandemia ha costretto quei piani ad un rinvio. E' possibile che durante il DC FanDome, che si terrà il 22 agosto, ne vedremo delle belle.