Zoe Kravitz, nella sua Catwoman c'è anche un po' di Michelle Pfeiffer: guardate

Una delle ultime foto trapelate dal set di The Batman ha apparentemente confermato il collegamento fra Catwoman e un celebre fumetto DC Comics, e adesso un fan dall'occhio particolarmente attento ha scovato un riferimento che legherebbe il personaggio di Zoe Kravitz a Michelle Pfeiffer.

La celebre attrice aveva interpretato Selina Kyle/Catwoman nel Batman Returns di Tim Burton, e nello splendido vestito sfoggiato dalla Kravitz sul set del film di Matt Reeves la pagina Twitter Catwoman On Film ha trovato un rimando a quella versione del personaggio: come potete vedere nel post in calce all'articolo, gli stivali indossati da Zoe Kravitz sono molto simili a quelli che Michelle Pfeiffer sfoggiava nella sua tuta da Catwoman.

La star aveva precedentemente parlato del suo abbigliamento nel film con Robert Pattinson, spiegando di aver lavorato al fianco di Matt Reeves e della costumista per mettere insieme un look da Catwoman originale e unico. Nel trailer di The Batman abbiamo intravisto la sua tuta da 'gatta ladra', che sembra non avere nulla a che fare con le precedenti iterazioni del personaggio, ma a quanto pare per i suoi abiti in borghese la Kravitz ha voluto rendere omaggio ad una delle sue attrici preferite

Cosa ne pensate? Vedremo altri riferimenti ai precedenti film di Batman nella nuova opera di Matt Reeves? Ditecelo nei commenti.

