Zoë Kravitz, l'attrice di The Batman ringrazia fan e amici per gli auguri di compleanno

Il primo dicembre è stato il compleanno di Zoë Kravitz, l'interprete di Catwoman nel film The Batman con Robert Pattinson, e sono stati in tantissimi tra fan e amici a farle gli auguri. Così l'attrice ha voluto ringraziare tutti con un post su Instagram.

"Birfday moods. Grazie a tutti per l'affetto che mi avete dimostrato, l'ho sentito tutto (e sì, indosserò questa maglietta a ogni compleanno)" ha scritto infatti la Kravitz, ora 32enne, nel post che trovate anche in calce alla notizia.

A farle gli auguri sui social però non sono stati solo i fan, ma anche amici e colleghi, come ad esempio la sua co-star di Big Little Lies Reese Witherspoon: "Un felicissimo compleanno a @zoeisabellakravitz!! Vorrei tanto poterti dare un grande abbraccio oggi!! Spero che di questo periodo il prossumo anno il sole sarà pieno d'amore, felicità e tante battute inappropriate che solo noi possiamo capire. *Non saltare la terza foto* è importante! Ti voglio bene, sorella".

Un'altra supereroina (questa volta lato Marvel), l'attrice di Thor: Ragnarok Tessa Thompson, il cui compleanno, tra l'altro, è proprio oggi, ha voluto festeggiare non solo la Kravitz, ma anche Janelle Monae (che ne ha compiuti 35 martedì) con unico messaggio: "Tanti Auguri gemelline, vi voglio bene".

Si aggiungono poi gli auguri di Bella Hadid ("Tanti auguri a un essere umano davvero speciale. Siamo tutti fortunati a poter vivere nella stessa epoca in cui ci sei tu. Spero tu possa avere il migliore dei giorni. Un'altro viaggio intorno al sole!") e Emily Ratajkowski ("E poi tanti auguri alla mia crush di sempre") assieme a tanti altri.

Insomma, per la Kravitz questo è stato un compleanno sicuramente diverso per via dell'attuale situazione sanitaria, ma comunque pieno d'affetto.