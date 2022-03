Zoë Kravitz, 5 film da guardare se amate la Catwoman di The Batman

Zoë Kravitz è pronta a esordire come Catwoman in The Batman, arrivato oggi al cinema. La celebre attrice e cantante ha una vasta carriera cinematografica alle spalle: ecco 5 film che potete guardare se siete fan della Catwoman di The Batman!

GOOD KILL

In questo film con Ethan Hawke, Kravitz interpreta Vera Suarez. La storia è incentrata su un uomo che pilota droni che vengono usati contro i talebani, e si ritrova a vivere due vite separate: quella della guerra e quella in famiglia. Alla fine si chiederà se il suo operato sia giustificabile, o se stia contribuendo alla nascita di nuovi terroristi. Ve ne parliamo meglio nella nostra recensione di Good Kill.

DOPE - FOLLIA E RISCATTO

In Dope Kravitz è Nakia, un personaggio non centrale, ma che trova il suo spazio. La storia è ambientata in un quartiere difficile di LA, dove il protagonista prova a superare l'anno per essere ammesso ad Harvard. Tuttavia le sue prospettive cambieranno quando andrà a una serata underground piena di personaggi interessanti e insoliti.

5 GIORNI FUORI

5 giorni fuori è incentrato su un ragazzino che sta per diplomarsi, e schiacciato dalle aspettative di tutti (e sue), pensa al suicidio. Tuttavia deciderà di andare in un ospedale, dove sarà ricoverato nel reparto psichiatrico per 5 giorni, e dove instaurerà un legame speciale con due pazienti. In questa pellicola Kravitz è Nia, personaggio per cui il protagonista ha una cotta.

VIAGGIO VERSO LA LIBERTA'

Qui ci troviamo in una clinica per disturbi del comportamento, dove il protagonista Vincent, affetto da sindrome di Tourette, si fa ricoverare. In questo luogo Vincent incontrerà Alex, affetto da OCD, e Marie (Kravitz), ricoverata per un disordine alimentare.

SPIDER-MAN: UN NUOVO UNIVERSO

In questo caso Zoë Kravitz non si mostra, ma ne sentiamo la voce, che presta al personaggio di Mary Jane Watson. Di certo non una delle protagoniste del film, ma si tratta di una pellicola che vale decisamente la pena guardare a prescindere dai nomi delle star che hanno doppiato i vari personaggi.