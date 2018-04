Zoe: Amazon Prime si è assicurata di diritti del film con Ewan McGregor

Amazon Prime si è assicurata i diritti esclusivi di Zoe, il nuovo film fantascientifico di Drake Doremus con protagonista Ewan McGregor che verrà presentato oggi al Tribeca Film Festival.

Scritto da Rich Greenberg, il film è prodotto dalla Scott Free di Kevin Walsh e Michael Pruss e da Doremus e Robert George; Ridley Scott figura come produttore esecutivo insieme a Li Li, Michelle Tong Zhou e Lawrence Bender.

Il film negli Stati Uniti sarà quindi un’esclusiva del servizio streaming Amazon Prime, che estenderà questa licenza anche a Paesi quali Canada, Regno Unito, Italia, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. Zoe arriverà dunque in streaming anche nel nostro paese, per chi è possessore di un abbonamento alla versione Prime di Amazon. L’approdo in streaming dovrebbe essere fissato per la prossima estate.

Diretto da Drake Doremus (Like Crazy, Equals), Zoe comprende nel cast Ewan McGregor, Léa Seydoux, Christina Aguilera, Theo James, Rashida Jones, Miranda Otto e la star di Criminal Minds Matthew Gray Gubler.

Rivedremo presto McGregor sul grande schermo nel film Disney Christopher Robin.

Sinossi: La trama di Zoe racconta la vicenda di due colleghi di un laboratorio di ricerca nel quale si studia una tecnologia in grado di rendere perfette tutte le dinamiche e le relazioni sentimentali. Durante la ricerca le scoperte arriveranno dove nemmeno loro avrebbero mai immaginato.