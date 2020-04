Lo zodiaco del Regnoverso: quale personaggio di Spider-Man sei in base al tuo segno?

Non siamo astrologi, né lo sono (probabilmente) i colleghi di CBR, da cui riprendiamo la simpatica idea e le caratterizzazioni con i vari abbinamenti, ma ci è sembrato divertente proporvi questa versione dello Zodiaco in salsa Marvel e, più precisamente, in stile Spider-Man. Curiosi di scoprire qual è il personaggio che più si abbina al vostro segno?

Spider-Man: Un Nuovo Universo, oltre ad aver vinto l'Oscar per il Miglior Film d'Animazione alla scorsa edizione degli Academy Awards, ha conquistato anche i cuori dei fan e degli spettatori, al punto da assicurarsi un sequel in arrivo nel 2002. Quale punto di partenza migliore, allora, per questo giochino?

Partiamo subito.

Ariete - Peni Parker

(21 marzo/19 aprile) Gli ariete sono solitamente di disposizione allegra, pieni di ambizione e spirito d'iniziativa, possiedono grande personalità e hanno una mentalità intraprendente, proprio come la giovane Peni Parker, la ragazzina di 14 anni che grazie a un ragno radioattivo condivide un legame telepatico con il suo mech.

Toro - Zia May

(20 aprile/20 maggio) Da buon segno di terra qual è, il Toro tende ad essere coerente con le proprie decisioni e non cambiare idea facilmente. Mostrano anche un'incredibile pazienza e resilienza, come la cara zia May, la figura materna nella vita di Peter.

Gemelli - Doctor Octopus

Cancro - Prowler

(21 maggio/20 giugno) Segno d'aria dalla duplice natura, i gemelli amano prendere decisioni ragionate, ma il cuore spesso si fa sentire. Sono inoltre abbastanza proni al cambiamento. Come il Doctor Octopus, danno segno di una grande intelligenza, e lo stesso personaggio sembra cambiare idea in base al proprio umore, e soprattutto, ai desideri del proprio cuore.

(21 giugno/22 luglio) Segno d'acqua dai frequenti cambi d'umore, come anche di sentimenti. Preferiscono pianificare le cose in anticipo. Gli uomini del Cancro sono solitamente particolarmente bisognosi di affetto. Una descrizione che sembra essere adatta a Prowler, il complice di Kingpin, ma anche zio di Miles, che ha un'agenda segreta di cui il nipote non è a conoscenza, almeno inizialmente.

Leone - Spider-Ham

Vergine - Gwen Stacy

Bilancia - Spider-Man Biondo

Scorpione - Kingpin

Sagittario - Miles Morales

Capricorno - Spider-Man Noir

Acquario - Spider-Man 2099

Pesci - Peter Parker

(23 luglio/22 agosto) Brillanti e orgogliosi per natura, i nati sotto il segno del Leone sono anche un po' narcisi. Onesti, e a volte fin troppo schietti, amano dare consigli, e in generale su di loro si può fare affidamento... Un po' come con Spider-Ham, che nonostante l'aspetto più cartoonesco, è comunque un alleato da non sottovalutare.(23 agosto/22 settembre) A proposito di persone su cui si può fare affidamento, il segno della Vergine è sicuramente tra questi, grazie alla loro natura da grandi lavoratori, precisi e puntuali. Attenti e di spirito indipendente, non amano la pigrizia e i nullafacenti. Gwen Stacy, ad esempio, è certamente il personaggio più affidabile del film, malgrado la sua evidente propensione all'indipendenza.(23 settembre/22 ottobre) Il segno della pace, dell'armonia e dell'equilibrio. Hanno il dono di sapersi fare amare, e il loro approccio ad ogni situazione è generalmente quello più calmo e diplomatico. Qualcosa che sembra essere nelle corde dello Spider-Man Biondo (quello a cui dà la voce Chris Pine), che ci lascia tristemente in maniera alquanto precoce in Spider-Man: Un Nuovo Universo , con enorme dispiacere dei suoi numerosi fan e dei suoi cari.(23 ottobre/21 novembre) Lo Scorpione è generalmente qualcuno di assai carismatico, ma comunicarci può rivelarsi più difficile del previsto. Segno d'acqua che tende a prendere le cose forse un po' troppo seriamente, si dimostra in diversi casi particolarmente emotivo. Ma la loro lealtà e il loro senso del sacrificio sono indiscussi. Kingpin è forse il personaggio che più vi si avvicina, considerando la sua missione (riavere la sua famiglia) e cosa è disposto a fare per portarla a termine.(22 novembre/21 dicembre) Sagittario è certamente un segno con molto cuore, uno spirito libero con degli ideali piuttosto limpidi. Hanno di solito abbastanza fiducia in loro stessi, e la loro spontaneità gli permette di correre più rischi del dovuto. E malgrado un inizio poco promettente per il protagonista del film, in cui la fiducia in sé stesso non era esattamente ai livelli massimi, Miles è stato in grado di buttarsi e diventare lo Spider-Man di cui c'era bisogno... Ma sempre a modo suo.(22 dicembre/19 gennaio) Il Capricorno è il segno più realista dello Zodiaco, e pensa attentamente ad ogni mossa da compiere. Onesto e indipendente, è anche piuttosto abile nel cogliere ogni opportunità che gli si presenta, come Spider-Noir. Nel film è tra i primi a mettere alla prova Miles, e non si vergogna certo di dire le cose come stanno. Lo vediamo poi trarre abilmente vantaggio dalle situazioni che gli si presentano, come nella lotta contro Tombstone.(20 gennaio/18 febbraio) L'Acquario è tipicamente un tipo aperto, e difficilmente lascia che il passato influenzi le proprie azioni. Non è solito giudicare in base alle prime impressioni, e comprende come ognuno abbia le proprie convinzioni, da pensatori liberi quali sono loro stessi. Spider-Man 2099, lo Spider-Man del futuro, che non si ferma alle apparenze, ma procede con il testare la situazione in prima persona, fa mostra della sua natura dalle ampie vedute decidendo di provare tutto in prima persona e a modo suo.(19 febbraio/20 marzo) Siamo finalmente giunti ai Pesci, il più sensibile e sognatore dei segni. I Pesci sono persone emotive e spirituali, che spesso si lasciano governare dai propri ideali e dalle proprie emozioni. Pieni di fantasia, ma anche estremamente disordinati, testardi e alquanto suscettibili, vivono tutto intensamente. E chi vi ricorda tutto ciò se non Peter B. Parker? Il suo percorso emotivo è uno degli elementi chiave del film, dallo stato di disgrazia in cui è caduto una volta perso l'amore di MJ, a quello di grazia ritrovato una volta che è riuscito a superare le difficoltà sul suo cammino e andare avanti, con la testardaggine tipica dei Pesci.E voi, che segno siete? Vi rivedete nelle descrizioni qui riportate? Fateci sapere nei commenti.