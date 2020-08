Lo Zodiaco di Animali Fantastici: a quale personaggio corrisponde il vostro segno?

Vi abbiamo dato lo Zodiaco del Ragnoverso; vi abbiamo dato lo zodiaco di X-Men; vi abbiamo dato anche quelli dei personaggi di Leonardo DiCaprio e Harrison Ford; adesso è tempo per un oroscopo ancora più magico: Animali Fantastici.

Mentre attendiamo con trepidazione che la produzione di Animali Fantastici 3 possa ripartire (le ultime notizie che abbiamo in merito arrivavano Dan Fogler, che incrociava le dita per la fine dell'estate), nulla ci viete di fare un viaggio tra le stelle, almeno in senso figurato, e cercare di capire a quale personaggio della saga potrebbe essere abbinato il nostro segno zodiacale.

Con l'aiuto dei colleghi di Screen Rant, che hanno ideato le corrispondenze, vediamo dunque quale personaggio ci è capitato. Tanto lo sappiamo che volete tutti Pickett, su. E no, lo Snaso non c'è... Purtroppo!

Ariete - Grindelwald (Colin Farrell/Johnny Depp/Jamie Campbell Bower)

Toro - Theseus Scamander (Callum Turner)

Gemelli - Leta Lestrange (Zoë Kravitz)

Cancro - Queenie Goldstein (Alison Sudol)

Leone - Albus Silente (Jude Law/Toby Regbo)

Vergine - Nagini (Claudia Kim)

Bilancia - Jacob Kowalski (Dan Fogler)

Scorpione - Credence Barebone (Ezra Miller)

Sagittario - Tina Goldstein (Katherine Watherstone)

Capricorno - Pickett

Acquario - Nicholas Flamel (Brontis Jodorowsky)

Pesci - Newt Scamander (Eddie Redmayne)

E a voi, che personaggio è uscito? E se non siete d'accordo, quale, invece, avreste preferito che vi uscisse? Fateci sapere nei commenti.