Zodiac, finalmente svelata la vera identità del celebre serial killer americano?

Nelle scorse ore un gruppo di investigatori privati The Case Breakers hanno annunciato di aver scoperto la vera identità del killer Zodiac, mentre la polizia di Riverside è intervenuta sulla faccenda con una dichiarazione ufficiale al San Francisco Chronicle.

I Case Breakers – una squadra composta da oltre quaranta fra detective, giornalisti e ufficiali dell'intelligence militare - hanno affermato di aver risolto il famigerato caso che ha ispirato l'acclamato thriller Zodiac di David Fincher, oltre alla celebre saga dell'ispettore Callaghan con Clint Eastwood: il gruppo ha pubblicato la propria indagine in queste ore, svelando che il serial killer Zodiac risponde al nome di Gary Francis Poste, morto nel 2018. Il gruppo ha collegato il caso Zodiac all'omicidio di Cheri Jo Bates a Riverside, in California, affermando di aver stabilito un collegamento concreto. Tuttavia la polizia di Riverside rema contro questa teoria.

"C'è una possibilità che il sospettato dei Case Breakers abbia ucciso Cheri Jo Bates? No", scrive il Chronicle citando l'ufficiale di polizia di Riverside Ryan Railsback. “Se si legge quello che hanno detto loro, si tratta di prove circostanziali. Non è molto". Mentre diversi media americani hanno riferito nelle scorse ore che i cosiddetti Case Breakers avevano identificato l'assassino, la dichiarazione originale del gruppo è effettivamente un po' fumosa: "Le prove rimaste nascoste per 55 anni potrebbero porre fine al mistero dello 'Zodiac'", ha affermato il gruppo nella dichiarazione, lamentandosi del fatto che gli "è stato impedito" di studiare le prove top-secret. Quello che è interessante però è il fatto che i Case Breakers abbiano basato la loro scoperta sulle foto trovate nella camera oscura di Poste: le foto contengono dettagli su alcune cicatrici che corrispondono a quelle della descrizione del killer di Zodiac.

Inoltre, le lettere dello Zodiac Killer sembrerebbero confermare la sua identità, con una di queste che, secondo quanto riferito, userebbe le lettere del suo nome completo come chiave per decifrare il messaggio: "Quindi bisogna conoscere il nome completo di Gary per decifrare questi anagrammi", ha dichiarato Jen Bucholtz, ex agente del controspionaggio dell'esercito che fa parte del gruppo dei Case. "Non credo che ci sia un altro modo per decifrarlo." Restano comunque alcune discrepanze nel rapporto di The Case Breakers. L'Unità Omicidi Cold Case del Dipartimento di Polizia di Riverside infatti ritiene che non ci sia alcun collegamento tra Poste e la vittima Cheri Jo Bates: "La nostra Omicidi Cold Case Unit ha stabilito che l'omicidio di Cheri Jo Bates nel 1966 non è correlato al killer dello Zodiaco", ha detto a Fox News l'Unità Omicidi Cold Case del Dipartimento di Polizia di Riverside. "Comprendiamo l'interesse pubblico in questi omicidi irrisolti, ma tutte le indagini riguardanti lo Zodiac Killer dovrebbero essere materia dell'FBI".