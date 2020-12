Zodiac, risolto dopo 50 un messaggio cifrato del famoso serial killer

È grazie a David Fincher che l'affascinante quanto sanguinosa e misteriosa storia di Zodiac ha raggiunto fama internazionale nel nuovo millennio, quando l'autore americano scelse di dirigere uno dei suoi più bei film dedicandolo proprio al serial killer che terrorizzò l'area della west coast degli Stati Uniti alla fine degli anni '60.

Zodiac (il killer dello Zodiaco), come si faceva chiamare, passò agli onori di cronaca grazie al suo narcisismo e al suo terribile operato, dato che inviò dopo i suoi omicidi un celebre messaggio criptato al quotidiano The Chronicle nel 1969. Il testo non fu mai decifrato, ma è adesso, a distanza di 51 anni, che l'FBI ha annunciato di essere riuscita a decrittare il messaggio noto come 340 Cipher.



Stando a quanto riportato da Comicbook.com, il testo è stato decifrato da David Oranchak insieme ad alcuni altri membri di un gruppo dedicato tra Australia, USA e Belgio. Il contenuto sarebbe il seguente:



"Spero che vi stiate divertendo a tentare di catturarmi. Non ho paura della camera a gas perché raggiungerei sicuramente il Paradiso prima del previsto, dato che adesso ho molti schiavi che lavorano per me". Oranchak lavorara al 340 Cipher dal 2006, anno delle riprese di Zodiac di David Fincher.



La conferma dell'avvenuta decrittazione è stata anche data dal FBI via Twitter.