Zodiac, Mark Ruffalo ricorda: 'Agli studios non fregava un ca**o di ingaggiarmi'

Mark Ruffalo è Dave Toschi in Zodiac, thriller firmato da David Fincher che racconta la scia di sangue lasciata dal famoso "killer dello Zodiaco" che terrorizzò gli Stati Uniti negli anni '60: la pellicola vanta di certo un cast affermato ma pare che, inizialmente, Ruffalo non fu tenuto particolarmente in considerazione dalla produzione.

A distanza di quasi vent'anni, il racconto di Ruffalo fa sorridere: "Gli Studios non si rivolgevano a me in quel modo - ha detto l'attore a High Snobiety - non dimenticherò mai quando stavano negoziando il mio contratto e il negoziatore dello studio disse letteralmente al mio manager: 'Guarda, non ce ne frega niente di Mark Ruffalo, non vogliamo nemmeno Mark Ruffalo. in questo film, quindi prenderai ciò che ti offriamo o lo dimenticherai'”.

Ma Ruffalo fu vincente in Zodiac e quel ruolo è certamente tra i migliori dell'interprete di Hulk nel MCU: sebbene il serial killer non sia mai stato rintracciato Ruffalo ha commentato le nuove teorie sul killer dello Zodiaco dimostrando sempre maggiore interesse per un mistero che ancora oggi affascina gli appassionati di true crime.

Zodiac, inoltre, ha rappresentato un trampolino di lancio per una delle serie più amate di Netflix curata da Fincher: Mindhunter poi cancellata con grande tristezza proprio dal colosso dello streaming. Ma non solo: se siete curiosi potete scoprire quale sia il legame tra Ispettore Callaghan e Zodiac!