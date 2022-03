Zodiac: il film di David Fincher è ispirato ad una storia vera?

Questa sera torna in tv Zodiac, il film del 2007 diretto da David Fincher la cui sceneggiatura è ispirata ai libri di Robert Graysmith dedicati al serial killer statunitense denominato Killer dello Zodiaco, ma come in molti si chiedono si tratta di una storia vera?

La risposta a questa domanda è sì, Zodiac è una ricostruzione relativamente fedele di alcuni eventi criminosi che si sono verificati tra gli anni '60 e '70 nella città di San Francisco in California. Qui, un misterioso uomo la cui identità è a tutt'oggi sconosciuta, ha ucciso cinque persone, ferito altre due e rivendicato di essere il responsabile di ben altri 37 omicidi.

Sebbene nell'ottobre del 2021 un gruppo di 40 investigatori abbia supposto di aver identificato il serial killer di Zodiac dopo oltre 50 anni in Gary Francis Poste, ex membro dell'aeronautica statunitense morto nel 2018, il caso resta ancora irrisolto ai giorni nostri.

Nel film di David Fincher vengono riproposti proprio i momenti iniziali delle indagini, quando un uomo ha iniziato ad inviare lettere di confessione ai principali quotidiani della California, e si giunge poi al 1983, anni in cui il detective Robert Graysmith interpretato da Jake Gyllenhaal è diventato uno scrittore affermato, raccontando proprio la storia di questo serial killer.

