Zia May è al telefono con Peter nel nuovo spot di Spider-Man: Far From Home

Manca poco all'uscita di Spider-Man: Far From Home e Marvel ha deciso di regalarci un altro piccolo assaggio del film con il nuovo spot appena diffuso.

Nel breve filmato vediamo, naturalmente, altre scene tratte dalle nuove avventure che attendono Peter Parker in Europa. Le scene degli scontri sono però intervallate da una telefonata di routine del nostro amichevole Spider-Man di quartiere alla cara zia May, che gli chiede come stia andando il viaggio. La zia chiede poi al nipote informazioni su chi fosse "quel tipo" visto insieme a lui: "Solo uno nuovo" le risponde Peter.

Il tipo di cui si parla è ovviamente Mysterio, attorno al quale c'è grande curiosità per quanto riguarda il suo ruolo nel film: il personaggio di Jake Gyllenhall si porrà probabilmente come alleato di Spider-Man almeno inizialmente, per poi presumibilmente rivelare la sua vera natura più avanti nel film. Andrà realmente così? Non resta che aspettare l'uscita di Spider-Man: Far From Home nelle sale per scoprirlo.

L'uscita di Spider-Man: Far From Home è prevista per il prossimo 10 luglio, e da poco Marvel ha annunciato la fine della fase di post-produzione del film. Le nuove avventure di Peter Parker saranno importanti anche per scoprire cosa riserverà il futuro del Marvel Cinematic Universe: probabile che la mid-credit scene possa svelare qualcosa al riguardo.