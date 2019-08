Da ZeroZeroZero a The New Pope: le serie TV protagoniste a Venezia 2019

Non solo Joker, Ad Astra e J'Accusa per il Festival di Venezia: dopo aver presentato negli anni scorsi l'anteprima mondiale di serie tv come The Young Pope e L'amica geniale, la nuova edizione della kermesse si prepara a ospitare due degli show più attesi anche fuori dai confini italiani.

Stiamo parlando infatti di The New Pope, seguito della serie di Paolo Sorrentino scritta e diretta nuovamente dal regista de La Grande Bellezza, e ZeroZeroZero, ritorno al piccolo schermo di Stefano Sollima con un nuovo show tratto da Roberto Saviano.

Commissionate entrambe da Sky Italia, le due serie saranno presentate ufficialmente al Lido fuori dalla competizione e stando al direttore della Mostra possiamo aspettarci due prodotti di qualità. "Sono entrambe delle grandi scommesso" ha dichiarato Alberto Barbera riguardo al budget delle serie (via Variety). "ma vedrete voi stessi i risultati."

The New Pope vedrà il ritorno di Jude Law nei panni del Papa Pio XII, questa volta affiancato da John Malkovich, Marilyn Manson e Sharon Stone. Nel cast vedremo anche dei volti conosciuti come Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombardi, insieme alle new entry Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini.

Basta sul romanzo-inchiesta di Saviano, invece, ZeroZeroZero è un exposè del traffico della cocaina - come l'ha definita lo stesso Sollima in un'esauriente intervista sul progetto - e porterà in tv una narrazione frammentata e, almeno stando a quanto rivelata dal regista di Soldado, piuttosto particolare.

Per altre informazioni vi rimandiamo al programma di Venezia 76.