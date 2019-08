Zeroville: ecco il trailer ufficiale dell film di James Franco con Seth Rogen e Megan Fox

E' approdato in rete il primo trailer ufficiale di Zeroville, l'atteso film diretto e interpretato da James Franco che vedrà nel cast anche Megan Fox e l'immancabile Seth Rogen.

Il film è stato presentato nel 2015 al Toronto International Film Festival e la sua uscita prevista nel inizialmente per il 2016 è stata rinviata fino a questo settembre.

Basato sull'omonimo romanzo scritto da Steve Erickson, il film racconta le vicende di Vikar, "un'anima perduta che viaggia per la Hollywood del 1969 (stesso luogo e anno in cui è ambientato il C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino), una terra di miti, bellezza e mostri. Lo studio system è in declino e una nuova generazione di registi sfacciati è pronta a emergere."

Con la testa rasata e segnata da un tatuaggio del suo film preferito (Un posto al sole), come potete vedere nello splendido poster presente in calce alla notizia, "Vikar è una presenza bizzarra anche tra i sognatori e gli artisti. Inizialmente lavora costruendo set di film, poi come apprendista montatore ossessionato dal potere delle immagini in movimento. Mentre cresce il suo coinvolgimento nel processo creativo, così cresce anche la sua attrazione nei confronti di una tragica dea dello schermo di nome Soledad. Insieme scoprono quanto è dura vivere nel confine sfocato tra realtà ed illusione."

Il film debutterà oltreoceano il 6 settembre. Che ve ne pare di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di The Disaster Artist, l'apprezzato film di Franco uscito nel 2017.