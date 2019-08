Zendaya vince il Choice Summer Actress per Spider-Man: Far From Home

Una striscia di successi invidiabile quanto prevedibile quella di Marvel a questi Teen Choice Awards: tra Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home era davvero difficile contrastare il trionfo annunciato di Iron Man e soci.

A trovare gratificazione sono stati non soltanto i film stessi, ma anche gli attori che vi hanno partecipato: abbiamo visto ad esempio la vittoria di Robert Downey Jr. come Choice Action Movie Actor, dopo la quale l'attore si è intrattenuto con alcuni piccoli fan, ma anche quella di Scarlett Johansson come Choice Action Movie Actress, Josh Brolin come Choice Movie Villain per il suo memorabile Thanos e Tom Holland come Choice Summer Movie Actor.

Last but not least la vittoria di Zendaya, sempre ovviamente nell'ambito della vittoria di Spider-Man: Far From Home come Choice Summer Movie: l'interprete di MJ ha infatti portato a casa il premio come Choice Summer Movie Actress.

Quello di Spider-Man: Far From Home è stato un altro degli incredibili successi inanellati dal Marvel Cinematic Universe, probabilmente spinto anche dalla straordinaria onda d'entusiasmo generata da Avengers: Endgame. L'Uomo Ragno di Tom Holland sta raccogliendo sempre più consensi e c'è già chi i chiede quando arriverà in sala il terzo capitolo. Nel film c'era invece una scena che avrebbe dovuto riallacciarlo ad Homecoming, poi eliminata dalla versione definitiva.