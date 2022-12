Zendaya e Tom Holland sono ufficialmente fidanzati? Le voci si fanno sempre più insistenti

Messe a tacere le voci di una presunta rottura, Zendaya e Tom Holland starebbero pensando seriamente al matrimonio. Stando a quanto riportato da fonti vicine alla coppia, le due star di Spider-Man sarebbero pronte a fare il grande passo.

US Weekly afferma che la coppia starebbe considerando il proprio legame come "serio e permanente" aggiungendo inoltre che: "entrambi pensano a sistemarsi e stanno assolutamente pianificando un vero futuro insieme".

Successivamente l'account Twitter The Pop Hive ha ripreso la notizia, affermano tra l'altro che Tom Holland e Zendaya sarebbero ufficialmente fidanzati da qualche tempo e sebbene per il momento la star di Euphoria non abbia ancora sfoggiato il suo anello in occasioni pubbliche, i due starebbero pensando di mettere su famiglia.

Naturalmente per ora i diretti interessati non confermano né smentiscono queste voci ma sembra che la madre di Zendaya, Claire Stoermer, sia intervenuta per conto di sua figlia, affermando che tale notizia è del tutto infondata e che, i giornali non hanno nulla di concreto tra le mani per parlare di un suo eventuale fidanzamento con la star del MCU.

Al di là di rumor e smentite varie ed eventuali, Tom Holland ha più volte parlato dei suoi progetti per il futuro e che Zendaya ne faccia parte, è fuor di dubbio.