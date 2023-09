Zendaya e Tom Holland si sposano? Cosa è successo sui social con l'anello dell'attrice

Zendaya e Tom Holland si sposano? I fan del Marvel Cinematic Universe e in particolare dei due famosi attori ne sono assolutamente convinti dopo una nuova foto pubblicata dalla star di Dune, ma cosa è successo davvero?

E' presto detto: molti fan si sono convinti che Zendaya avesse annunciato ufficialmente il suo fidanzamento con Tom Holland in vista di un chiacchierato e presunto matrimonio, dopo che nelle scorse ore la star aveva pubblicato sulle sue pagine social una foto che la mostrava con indosso un cappello dei Warriors e un enorme anello al dito. Ma, dopo qualche ora di speculazioni che hanno spinto il suo nome e quello di Tom Holland in trend sui social, l'attrice si è affrettata a smentire le voci, affermando di aver davvero scattato l'elegante foto allo specchio solo per sfoggiare il suo cappello. "Ho postato per far vedere il mio cappello... Dai, ragazzi, non era per l'anello al mio dito destro", si legge nel nuovo post pubblicato da Zendaya. “Sul serio pensavate che avrei fatto un annuncio del genere in questo modo? Sul serio?!"

Insomma, i fan del Marvel Cinematic Universe farebbero bene a rimettere in fresco le bottiglie da stappare per i festeggiamenti. L'appuntamento con l'annuncio del matrimonio tra Zendaya e Tom Holland è ancora lontano, tanto quanto sembra lontana l'uscita dell'attesissimo Spider-Man 4.

Vi terremo aggiornati su entrambi i fronti, rimanete con noi!