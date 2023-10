Zendaya e Tom Holland, passeggiata romantica: le foto di una coppia Marvel

Zendaya e Tom Holland formano da tempo la giovane coppia di Hollywood più amata. Il sentimento sbocciato tra le due co-star della trilogia del Marvel Cinematic Universe dedicata a Spider-Man ha fatto appassionare i milioni di fan che seguono con grande interesse e curiosità l'evoluzione della loro storia d'amore.

Nelle ultime ore sui social sono comparse delle nuove immagini di Holland e Zendaya paparazzati insieme durante una passeggiata romantica, probabilmente a New York, dove la coppia convive.

Tom Holland dal 2016 interpreta l'iconico personaggio Marvel Peter Parker/Spider-Man, comparso per la prima volta nella sua versione in Captain America: Civil War.



Successivamente, Holland ha interpretato il personaggio anche in Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far from Home e Spider-Man: No Way Home, al fianco degli altri due volti cinematografici di Spidey: Tobey Maguire, che lo interpretò nella trilogia di Sam Raimi agli inizi degli anni 2000 insieme a Kirsten Dunst, e Andrew Garfield, protagonista del dittico The Amazing Spider-Man con Emma Stone qualche anno dopo, nei film diretti da Marc Webb.



L'attrice di Dune nella trilogia MCU interpreta invece MJ Jones, interesse amoroso di Peter Parker. Soltanto qualche mese fa Zendaya ha parlato della relazione con Tom Holland, che ha regnato sui giornali di gossip per parecchio tempo.



Da qualche settimana inoltre si parla insistentemente di un possibile matrimonio di Zendaya e Tom Holland, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.