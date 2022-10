Zendaya e Tom Holland stanno ancora insieme? Le voci di una rottura si fanno insistenti

Circa un anno e mezzo fa Zendaya e Tom Holland sono stati paparazzati insieme, ufficializzando di fatto così l'inizio della loro relazione. Da qualche tempo però si ricorrono sempre con più insistenza voci su una loro presunta rottura alimentata anche dall'assenza dell'interprete di Spider-Man alla cerimonia degli Emmy 2022.

Nel corso dell'evento di premiazione tenutosi nella seconda settimana di settembre, Zendaya ha portato a casa ben due statuine come Miglior Attrice, risultando la più giovane interprete della storia ad ottenere un duplice riconoscimento di questo tipo. E in molti di fatto si sono chiesti come mai Tom Holland non sia intervenuto al fianco della sua compagna in un momento tanto significativo della sua carriera, lasciando spazio alla notizia di una loro separazione, sebbene per il momento non ci sia alcuna ufficialità in merito.

Naturalmente, il giovane attore che veste i panni di Peter Parker potrebbe essere stato tenuto lontano dalla cerimonia di premiazione anche dai suoi numerosi impegni di lavoro che l'avrebbero di fatto costretto a non accompagnare Zendaya ad un evento così illustre.

I diritti interessati per ora non commentano queste voci e i fan sperano che il loro idillio amoroso possa proseguire ancora a lungo viste anche tutti i progetti in comune di cui la coppia aveva accennato nel corso delle prime fasi della loro relazione.