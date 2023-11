Zendaya e Tom Holland firmano i poster di Spider-Man: No Way Home per una buona causa

Tom Holland e Zendaya sono una delle coppie più famose di Hollywood e il loro amore è sbocciato grazie al Marvel Cinematic Universe e alla loro partecipazione nei ruoli di Peter Parker e MJ Jones. Proprio in relazione a Spider-Man: No Way Home, l'ultimo capitolo dedicato all'Uomo Ragno, sono stati protagonisti di un firmacopie.

In un video circolato sui social che vi mostriamo in calce alla news si vedono Zendaya e Tom Holland impegnati a firmare dei poster del film di Jon Watts, per una causa davvero nobile.



Dopo le voci su Holland e Zendaya fidanzati e prossimi al matrimonio ancora tutte da confermare, nelle ultime ore la coppia ha partecipato ad un'iniziativa della The Brothers Trust, una fondazione creata nel 2017 da Nikki e Dom Holland, genitori di Tom e di altri tre ragazzi, Sam, Harry e Paddy. Tom Holland è il perno dell'associazione ma è ben supportato dai suoi fratelli.

Grazie alla popolarità della star del Marvel Cinematic Universe, la fondazione cerca di organizzare ogni anno raccolte fondi per gli enti di beneficenza che supporta.



E proprio per una di queste iniziative, Tom Holland e Zendaya si sono prestati ad una giornata di firmacopie dei poster dell'ultimo film di successo su Spider-Man all'interno del Marvel Cinematic Universe.



Se volete tornare a rivivere le atmosfere del film recuperate la recensione di Spider-Man: No Way Home sul nostro sito.