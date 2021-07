Zendaya e Tom Holland, è amore anche fuori dal set? Le foto dei paparazzi li inchiodano

Sono anni che circolano voci su un presunto coinvolgimento sentimentale tra le due co-star Marvel Tom Holland e Zendaya, ma finora nessuno era stato in grado di scoprire la verità. Adesso, però, delle foto dei paparazzi sembrerebbero dimostrare che i due sono effettivamente una coppia...

Trovare l'amore sul set è un'evenienza piuttosto comune per le star di Hollywood, e sebbene la nascita di una nuova relazione tra co-star faccia sempre notizia, non è certo strano scoprire che la chimica che si vede sullo schermo non è relativa solo a quest'ultimo.

Sembra essere questo il caso di Tom Holland e Zendaya, i protagonisti del film Marvel Spider-Man: No Way Home, che sono stati recentemente fotografati dai paparazzi mentre si scambiavano un bacio all'interno dell'auto di Holland, dopo aver trascorso diverso tempo insieme in quello che dovrebbe essere il quartiere di Los Angeles in cui risiede anche la madre di Zendaya (che compare in alcuni degli scatti che trovate cliccando sul link fonte in calce alla notizia).

I rumor su una loro presunta relazione girano in realtà fin dai tempi di Spider-Man: Homecoming, ma sia Zendaya che Holland hanno più volte negato la cosa, scherzandoci e ridendoci su in numerose occasioni.

Per di più, tra il 2019 e il 2020 sembravano entrambi impegnati in una relazione, Tom Holland con Olivia Bolton, e Zendaya con la co-star di Euphoria Jacob Elordi, sebbene i primi pare avessero già rotto a inizio 2020, e i secondi non si vedevano insieme più o meno dallo stesso periodo.

I #Tomdaya sono dunque ufficialmente una coppia? Vedremo cosa diranno le star... Intanto, l'obiettivo fotografico ha detto la sua.