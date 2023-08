Zendaya e The Rock nel trailer del live-action di Oceania: è fan-made ma è già virale!

Il Classico Disney Oceania diventerà presto un live-action grazie al remake attualmente in lavorazione con Dwayne 'The Rock' Johnson nei panni del protagonista, ma in attesa di novità sul progetto c'è chi si è già portato avanti col lavoro sul trailer.

Come potete vedere nel player all'interno dell'articolo, infatti, il canale YouTube Cinematic Pro ha sviluppato un trailer fan-made del live-action di Oceania, con Dwayne Johnson nei panni di Maui (un ruolo che la star ha interpretato in qualità di doppiatore nel film d'animazione originale) e Zendaya in quelli di Vaiana, la principessa Disney al centro del racconto. Il filmato è accompagnato dalla didascalia seguente, che recita:

"Ecco il concept trailer di 'Oceania', un esilarante viaggio cinematografico che porta in live-action la Vaiana di Zendaya e il Maui di Dwayne Johnson in un nuovo avvincente adattamento: immergetevi nel mondo di Oceania per scoprire la storia di Vaiana, una giovane donna determinata e coraggiosa che deve salvare il suo popolo e realizzare il suo destino. Il trailer svela alcune immagini mozzafiato che mostrano isole tropicali lussureggianti, panorami oceanici incantevoli e la gloriosa cultura delle isole del Pacifico. Scoprite il commovente legame tra Vaiana e Maui nel loro emozionante viaggio pieno di creature mitiche e incontri magici, arricchito da una colonna sonora coinvolgente, effetti visivi abbaglianti e dalla magnetica chimica tra Zendaya e Dwayne Johnson"

Che cosa ne pensate, promossi o bocciati? Ditecelo nei commenti. A proposito, sapete che Dwayne Johnson ha promosso la scelta del regista di Oceania?