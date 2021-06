Zendaya in tendenza sui social grazie alla voce di Lola Bunny in Space Jam 2

I fan di Zendaya sono impazziti dalla partecipazione dell'attrice e star di Spider-Man: Far From Home a Space Jam: New Legends, il sequel del film divenuto cult negli anni '90 con protagonista Michael Jordan. In questo nuovo capitolo, con LeBron James che eredita il ruolo da MJ, Zendaya presta la voce a Lola Bunny, fidanzata di Bugs.

Sui social il nome di Zendaya è diventata di tendenza nell'ultimo periodo anche grazie a questa nuova avventura cinematografica.

Lola Bunny è uno dei personaggi che è finito maggiormente sotto i riflettori dopo il cambio di design del personaggio rispetto al film del 1996. In Space Jam 2 ci sarà anche Michael Jordan ma non come ve lo aspettate!



Ecco la sinossi di Space Jam: New Legends:"Benvenuto al Jam! Il campione NBA e icona globale LeBron James intraprende un'epica avventura insieme all'intramontabile Bugs Bunny, con l'evento animato/live action Space Jam: A New Legacy del regista Malcolm D. Lee e un team innovativo che include Ryan Coogler e Maverick Carter. Il grande campione di pallacanestro LeBron James si unisce alla squadra dei Looney Tunes nel tentativo di sconfiggere la Goon Squad, composta da cloni computerizzati, e salvare suo figlio".

Il cast vocale del film comprende Zendaya, Jeff Bergman, Eric Bauza, Gabriel Iglesias, Bob Bergen, Billy West e Fred Tatasciore, con Đơn Cheadle che affianca la star dell'NBA LeBron James.



Ecco il trailer il Space Jam: New Legends, in uscita nelle sale in estate.