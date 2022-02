Zendaya: nuova statua di cera da Madame Tussauds, ma perché i fan non sono contenti?

Il 2022 è sicuramente l'anno di Zendaya, che fresca del successo di Spider-Man: No Way Home e sull'onda di quello che sta avendo la seconda stagione di Euphoria ha ottenuto anche una nuova statua di cera da Madame Tussauds. Peccato che il risultato non sia stato di gradimento di molti dei suoi fan...

Tra le più popolari giovani star di Hollywood in questo periodo vi è sicuramente Zendaya Coleman, che tra un progetto e l'altro sta conquistando piccolo e grande schermo ancor più di come fatto in precedenza (fin da ragazzina, dopotutto, è stata una presenza costante in tv e al cinema).

E ovviamente a coronare il suo momento non può mancare uno dei più grandi riconoscimenti per una celebrità, una statua con le proprie fattezze targata Madame Tussauds.

Solo che i fan dell'attrice di Euphoria non sono esattamente euforici dopo aver visto com'è venuta la sua riproduzione in cera, soprattutto perché secondo loro sembra somigliare più a un'altra celebrità.

"Sono convinta che Madame Tussauds abbia qualcosa contro Zendaya, perché che roba è questa?" ha scritto qualcuno.

"Quando Zendaya e Kylie Jenner hanno una faglia insieme" commenta invece qualcun altro.

"Zendaya in una statua di Madame Tussauds, ma con le lebbra di Kylie Jenner" osserva un utente.

"Per tutte le Kylie Jenner!" esclama semplicemente un altro.

E voi, che ne pensate? Vi piace la statua di cera di Zendaya, o siete d'accordo con il web?