Zendaya, la star di Spider-Man incanta i fan in due splendide foto in abito elegante

In attesa di poterla rivedere prima nella seconda stagione di Euphoria targata HBO e poi nell'intrigante Spider-Man 3 del MCU, dove riprenderà il ruolo di MJ, la talentuosa e splendida Zendaya sta mandando nelle ultime ore in visibilio i fan grazie a delle nuove foto pubblicate via social.

Niente di malizioso o tendenzialmente trash, però, come d'altronde si addice all'eleganza e alla giovane raffinatezza della star vincitrice dell'Emmy Award come miglior attrice protagonista, perché le immagini la immortalano in un bellissimo abito da sera grigio, scollatissimo e che mette in risalto le linee pulite ed esili del suo fisico, la lucentezza del volto e dei lunghi capelli castani che sembrano sfumare in rosso.



L'attrice è sbocciata negli ultimi tre anni, partecipando prima ai due straordinari capitoli di Spider-Man al fianco di Tom Holland, prendendo poi parte alla sofisticata e blasonata Euphoria e infine collaborando con Denis Villeneuve al prossimo e attesissimo adattamento cinematografico di Dune, che sarebbe dovuto uscire nelle sale quest'anno ed è invece stato posticipato al novembre 2021 causa Pandemia di Coronavirus.



Vi ricordiamo comunque che Spider-Man 3 di Jon Watts con Zendaya tra le protagoniste uscirà nelle sale cinematografiche americane il 17 dicembre 2021.



