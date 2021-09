Zendaya, la star di Dune ha rifiutato di dare il suo primo bacio davanti alla telecamera

Zendaya ha rilasciato un'intervista per il numero di ottobre del magazine British Vogue, approfondendo la sua esperienza sul set della serie tv di Disney Channel, A tutto ritmo, che lanciò la sua carriera da giovanissima. L'attrice in questi giorni è impegnata a Venezia per presentare il film Dune, diretto da Denis Villeneuve.

Zendaya è stata paparazzata con Tom Holland qualche settimana fa ma nell'intervista racconta un aneddoto sul suo primo bacio rifiutato davanti alle telecamere:"Ricordo di essere stata in A tutto ritmo e di aver detto 'Non lo farò. Lo bacerò sulla guancia perché non sono ancora stata baciata, quindi non voglio che il bacio continui davanti all'obiettivo'".



Anche se l'attrice non ha specificato chi si fosse rifiutata di baciare, nella serie bacia sulla guancia diversi personaggi, inclusi i co-protagonisti Adam Irigoyen e Leo Howard.

Al fianco di Bella Thorne, A tutto ritmo è stato il primo ruolo importante per Zendaya. Da quando ha lasciato Disney, Zendaya ha parlato diverse volte dei suoi inizi:"Si è trattata di una lenta progressione e sono felice che sia stata fatta tutta per dimostrare a me stessa e a nessun altro. Fa parte della mia eredità, in qualche modo".

Zendaya fa parte del cast di Dune, il nuovo film diretto da Denis Villeneuve e presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.



Scoprite quali sono i migliori film con Zendaya da recuperare in streaming.