Zendaya, la star di Dune è il nuovo volto di Valentino

Zendaya non è solo la più giovane star di tutti i tempi ad essersi aggiudicata un Emmy come migliore attrice ma, è anche uno dei volti della moda del momento. La 24enne è stata infatti appena scelta come testimonial per Valentino, il noto brand di lusso italiano.

Zendaya è stata fortemente voluta da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison, per il lancio della sua nuova it-bag, la Valentino Garavani Roman Stud. L'attrice è infatti una delle star di Hollywood più amate del momento e la sua ascesa sembra ormai essere inarrestabile.

"Il motivo per il quale abbiamo scelto Zendaya come nuovo volto della campagna Valentino risiede nella sua perfetta incarnazione e rappresentazione di ciò che Valentino oggi è e sostiene. Zendaya è una giovane donna, forte e fiera, che si serve del proprio talento e del proprio lavoro per esprimere se stessa, i suoi valori e la generazione alla quale appartiene".

E la star di Euphoria non è riuscita a contenere la sua eccitazione per aver ottenuto questo nuovo ed ambito ruolo che la porta ad unirsi a personaggi del calibro di Adut Akech e Lady Gaga: "Sono onorata di essere stato scelta come volto di Valentino. Sono così entusiasta di iniziare questa straordinaria collaborazione con Pierpaolo e l'intera famiglia Valentino".

