Zendaya è spaventata dal suo ruolo in Challengers: 'Vorrei essere andata a scuola'

Sembra proprio che in Challengers vedremo finalmente una Zendaya più adulta del solito, perfino un po' femme fatale: la star di Euphoria ha finora interpretato perlopiù ragazze poco più che adolescenti, ma stavolta si ritroverà a dar volto a una donna trentenne. Una prospettiva che spaventa non poco l'attrice.

Zendaya, che nelle scorse settimane abbiamo visto nel trailer di Challengers, ha infatti ammesso di provare una certa paura in vista del film di Luca Guadagnino: "In un certo senso è spaventoso, ho pensato tipo: 'Spero che la gente mi ritenga credibile come donna della mia età o magari anche un po' più grande'" sono state le sue parole.

L'attrice di Spider-Man: No Way Home ha poi proseguito: "Nella mia famiglia sono diventata molto presto quella che portava il pane a casa, c'è stato un sacco di capovolgimento dei ruoli. [...] Ora ci sono questi momenti della mia carriera (come l'essere per la prima volta protagonista di un film che andrà davvero in sala) che non riesco a godermi, perché sono così. Sono sempre tesa, penso sia una conseguenza dell'esser stata ragazzina senza aver mai avuto l'opportunità di provare certe cose. E vorrei essere andata a scuola". Zendaya a parte, intanto, qui trovate tutto ciò che sappiamo sulla trama di Challengers.

