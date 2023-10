Zendaya, la sosia della star di Spider-Man compare nella live di Kai Cenat

Il fenomeno di Twitch Kai Cenat ha colpito ancora stupendo i suoi fan con la presenza in live di una sosia di Zendaya e accogliendola vestito da Spider-Man. La somiglianza della ragazza con l’attrice è tale da aver portato gran parte del pubblico a credere che in diretta ci fosse proprio la protagonista di Challengers.

Dopo aver parlato del caos creato da Kai Cenat a New York, torniamo a parlare dell’influencer e streamer statunitense per condividere il video, diventato virale, in cui è riuscito a ingannare la sua fanbase, o almeno gran parte di essa, portando nel suo show una sosia di Zendaya talmente simile all’originale da suscitare la reazione divertita e impressionata degli utenti.

Kai Cenat ha accolto la tik toker e sosia della star di Hollywood indossando il costume nero di Spider-Man in quello che è, probabilmente, un ottimo lavoro di marketing in occasione dell’uscita del videogioco Marvel’s Spider-Man 2.

Le reazioni dei fan sono state le più svariate, e, se qualcuno si è divertito a definire la ragazza soltanto come la brutta copia di Zendaya, una parte considerevole del pubblico sembra essere rimasto sinceramente impressionato dalla somiglianza con l’interprete di MJ.

L’inganno è stato reso possibile anche dal fatto che non sarebbe stata la prima volta che lo streamer portasse in scena un personaggio famoso come fatto già con il rapper Drake, suo amico.

Lasciandovi al video che riguarda lo scherzo, vi ricordiamo di quella volta in cui Kai Cenat fu bannato da Twitch.