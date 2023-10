Zendaya sexy e 'floreale' nei nuovi scatti che fanno impazzire Instagram

Zendaya ha da poco compiuto 27 anni, e oggi, a un mese di distanza, pubblica sul suo profilo Instagram alcuni sensazionali scatti in cui indossa un abito "floreale": l'entusiasmo dei followers è stato immediato!

Il carosello comprende tre foto: nella prima, il volto dell'attrice rimane coperto, così da lasciare tutta l'attenzione allo splendido abito; nella seconda assume invece una posizione frontale, mentre nella terza, la più nitida, osserviamo Zendaya nella sua totalità – perciò anche la parte "finale" dell'outfit, ossia le scarpe (rigorosamente a pois). Nessuna descrizione accompagna il post, ma in un giorno ha ottenuto il grande risultato di oltre quattro milioni di visualizzazioni.

Classe '96, Zendaya Maree Stoermer Coleman (o, più semplicemente, Zendaya) ha iniziato la propria carriera come modella e ballerina, prima di intraprendere la carriera da attrice nei film Disney per la televisione Nemici per la pelle.

Sarebbero seguiti moltissimi altri progetti cinematografici, tra i quali ricordiamo Spider-Man: Homecoming, The Greatest Showman, Dune e il recente Challengers, a cui si aggiungono serie TV come A tutto ritmo, Black-ish, The OA e il travagliato Euphoria, la cui prossima stagione è stata nuovamente posticipata a causa degli sciopero in corso – a proposito, è vero che Zendaya medita l'addio riguardo Euphoria?

Tra i riconoscimenti principali, i più importanti sono il Golden Globe i Premi Emmy come miglior attrice in una serie drammatica (Euphoria). Altrettanto degna di nota è la discografia: oltre all'album del 2013 Zendaya, menzioniamo i singoli Something New, Rewrite dhe Stars e All for Us. Oltre al talento, però, l'attrice gode di una grandissima bellezza, e il post pubblicato su Instagram rappresenta l'ennesima occasione per metterlo in luce.