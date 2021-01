Zendaya sul set di Spider-Man 3: guardate la nuova foto della superstar Marvel

Le riprese del chiacchieratissimo Spider-Man 3 continuano senza sosta, e nelle scorse ore è spuntata sul web una nuova foto che mostra Zendaya sul set del nuovo capitolo della saga con protagonista Tom Holland.

L'attrice torna al fianco di Tom Holland e Jacob Batalon, e al trio si aggiungeranno anche preziose new entry come Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, Jamie Foxx come Electro, Alfred Molina come Dottor Octopus e Charlie Cox come Daredevil.

Zendaya ha recentemente parlato del processo di casting quando si è unita ai Marvel Studios per Spider-Man: Homecoming, anche se non sapeva di quale film si trattasse: "Non ci avevano detto che le pagine della sceneggiatura che stavamo leggendo erano per Spider-Man, ma io l'avevo scoperto perché ho degli agenti davvero bravi", ha rivelato Zendaya a GQ. "Però non sapevo per quale ruolo stavo facendo il provino. Ho solo pensato che sarebbe stata la 'ragazza' nel film di Spider-Man. Conoscevo quali donne fanno parte della vita di Peter Parker nei fumetti, ma non avrei mai pensato che avrei interpretato MJ."

Ci sono molte speculazioni su Spider-Man 3 circa la possibilità che Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield ed Emma Stone ritornino nei rispettivi ruoli dalle saghe di Spider-Man di Sam Raimi e The Amazing Spider-Man, ma al momento mancano le conferme ufficiali. Tuttavia Kevin Feige ha commentato alcune teorie, suggerendo che alcune sono arrivate molto vicine alla verità.

E a proposito di teorie: i Marvel Studios stanno girando contemporaneamente Spider-Man 3 e Spider-Man 4?