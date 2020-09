Zendaya sarà Ronnie Spector: tutti i dettagli di un ruolo cucito per gli Oscar!

Stando a quanto riportato da Deadline, Zendaya ha firmato per recitare in un film biografico della A24 incentrato su Ronnie Spector, famosa frontwoman dei Ronettes, il gruppo dietro il celeberrimo successo pop "Be My Baby".

Zendaya interpreterà ovviamente la Spector, con Variety che afferma che il film "porrà l'accento" sulle fasi iniziali della carriera della cantante e sulla formazione delle Ronettes. Inoltre, racconterà anche del matrimonio della star (e il successivo divorzio) con il produttore Phil Spector, così come la guerra fra i due per i diritti sulla musica da lei creata (cosa che accadde solo diversi decenni dopo, quindi il film potrebbe solo partire dalla "fase iniziale della carriera" per coprire tante altre pagine di calendario).

Tra l'altro Spector nel 2009 è stato condannato a 19 anni di carcere con l'accusa di omicidio di secondo grado, ma non è chiaro se il film comprenderà anche questo 'dettaglio'.

Ad ogni modo, il film è basato sull'autobiografia di Ronnie Spector, intitolata 'Be My Baby', e con molta probabilità dovrebbe utilizzare quello stesso titolo, soprattutto considerati i successi di Bohemian Rhapsody e Rocket Man.

Per quanto riguarda Zendaya, recentemente è diventata l'attrice più giovane a vincere un Emmy come attrice protagonista in un dramma, e questo progetto ha il potenziale per mandarla direttamente sul palco degli Oscar.

