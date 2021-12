Zendaya rivela: 'un giorno vorrei dirigere una storia d'amore LBGTQ+ tra due donne nere'

Zendaya è una superstar mondiale ad appena 25 anni vanta un curriculum di una veterana ed è anche la donna più giovane a vincere un Emmy come migliore attrice in una serie drammatica per Euphoria. Eppure c’è molto altro che l’attrice vorrebbe fare

Sembra che l’attrice stia iniziando a pensare di passare dietro la telecamera e dedicarsi a progetti più intimi. L’interprete di MJ in Spider-Man: No Way Home ha parlato di un suo progetto di passione a cui le piacerebbe dare vita a un certo punto: una storia d'amore LBGTQ+ tra due donne di colore.



Durante una chiacchierata con il suo co-protagonista di Euphoria, Colman Domingo, per Interview Magazine, Zendaya ha rivelato di non avere "necessariamente un piano" per la sua carriera. Detto questo, l'idea di passare alla regia nel prossimo futuro la eccita poiché ammette di essere molto curiosa sul set e chiede sempre ai membri della troupe maggiori informazioni e approfondimenti sul processo di realizzazione del film.



"Non ho mai pensato davvero, 'Devo farlo entro quest'ora e voglio farlo entro quella data'. Voglio solo fare le cose che mi rendono felice e mi danno gioia e mi soddisfano come artista, come persona. Quindi, se un giorno il mio percorso di carriera si trasformasse in qualcosa di completamente diverso, allora mi permetterei di farlo. L'idea di provare a dirigere in futuro mi eccita. Ecco perché sono così tanto sul set. Quando non ci sono dentro, sono lì che cerco di imparare. Vado in giro e chiedo ai membri della troupe: 'Cosa fai oggi? Puoi spiegarmelo?' Perché abbiamo dei veri veterani. Quindi, la speranza è che sarò in grado, un giorno, di fare le cose che voglio vedere". E una delle cose che Zendaya vuole vedere è "una semplice storia d'amore su due ragazze di colore" che rifugge dall'oscurità o dal materiale traumatico che spesso accompagna storie di relazioni queer o di razza. Se avesse mai realizzato questo film romantico (o serie TV, non lo specifica), Zendaya vorrebbe che lasciasse il pubblico felice.



“Non voglio che sia radicato in qualcosa di diverso da una storia su due persone che si innamorano e basta. Qualcosa di semplice e bello, che ti lasci felice e con la voglia di innamorarti. Non come una cosa traumatica..di cui è davvero importante parlare, ma mi piacerebbe una storia di formazione in cui accadono cose imbarazzanti e divertenti, proprio come quando qualsiasi altro giovane persona sta cercando di capire chi è” ha concluso.



Il 2021 di Zendaya è stato ricco di nuove uscite con Malcolm & Marie, Space Jam: A New Legacy, in cui ha doppiato Lola Bunny, Dune e, naturalmente, Spider-Man: No Way Home che arriverà al cinema il 15 dicembre. Il 2022 sembra essere un altro grande anno per lei, dato che la tanto attesa seconda stagione di Euphoria arriverà finalmente a gennaio ed inizieranno anche le riprese di Dune 2 in cui dovrebbe avere più minutaggio sullo schermo. Cosa ne pensate di questo progetto futuro di Zendaya, vi piacerebbe vederla passare dietro la telecamera? Fatecelo sapere nei commenti!