Zendaya risponde a chi non la vuole come nuova Mary Jane in Spider-Man: Far From Home

Dopo essersi presentata con i capelli rossi alla premiere di Far From Home, la co-protagonista del film Zendaya ha dovuto sopportare le critiche di chi proprio non vuole saperne di averla come nuova Mary Jane Watson per il Marvel Cinematic Universe.

In un tweet ora cancellato un troll aveva proclamato, ottenendo anche un discreto successo fra i commenti, che "Zendaya non è la nostra MJ".

L'attrice ha risposto all'odio letteralmente con una linguaccia, postando una famosa foto di Rihanna e allegando la didascalia: "Troppo tardi ..."

Nonostante il personaggio che Zendaya interpreta nel Marvel Cinematic Universe sia chiamato Michelle, un simpatico "colpo di scena" alla fine di Spider-Man: Homecoming ha rivelato che il suo soprannome è MJ. Il team creativo in seguito ha confermato che quella battuta non era altro che un innocuo easter-egg che aveva lo scopo di lasciar intendere una potenziale futura love-story fra Michelle e Peter Parker (Tom Holland), dato che come saprete nei fumetti (e nella trilogia di Sam Raimi) Mary Jane è considerata la fidanzata storica del protagonista.

Stando al vario materiale promozionale per Far From Home, comunque, sembra proprio che questa love-story sarà esplorata nel film di Jon Watts.

