Zendaya si presenta con i capelli rossi alla premiere di Spider-Man: Far From Home

I vostri sensi di ragno stanno iniziando a pizzicare? Non sono impazziti senza motivo... infatti dopo avervi presentato un nuovo adrenalinico spot da Spider-Man: Far From Home, vi mostriamo alcune foto dalla premiere del cinefumetto.

E, a quanto pare, non solo Peter Parker ha diversi look da sfoggiare. Infatti come potete vedere dalle foto - trovate il link nel tweet allegato - l'attrice Zendaya si è presentata alla premiere con un inedito look con i capelli rossi! Se questo non fa pizzicare i vostri sensi di ragno, è perché non siete cresciuti con le storie dell'Uomo Ragno!

E' naturale per i fan aver iniziato subito a speculare sulla vera natura di Zendaya in questo Marvel Cinematic Universe. Sebbene chiamata "Michelle", verso il finale di Spider-Man: Homecoming, il personaggio rende noto a tutti che i suoi amici la chiamano "MJ", un appellativo che molti sanno è rivolto a Mary Jane Watson, uno dei più grandi amori di Peter Parker nei fumetti.

Anche se in molti hanno confermato che Michelle/MJ e la vera Mary Jane sono personaggi differenti, i fan iniziano a pensare che questa Michelle sia propria la MJ del Marvel Cinematic Universe e che questo inedito look rosso fuoco sia qualcosa che apparirà anche nel film in uscita da noi in Italia a luglio. Che sia cosi?