Zendaya: il poster del nuovo film Challengers è semplicemente fantastico

Online è stato condiviso il poster di Challengers, il nuovo film con Zendaya protagonista, che è diretto da Luca Guadagnino. Si tratta di un titolo che ha attirato da subito l'attenzione degli appassionati di cinema.

L'immagine del poster, presente in fondo all'articolo, mostra la stessa attrice protagonista, interpretata da Zendaya, mentre osserva i due campioni di tennis che si scontrano sul campo da gioco, ma in ballo c'è anche il sentimento da condividere nei suoi confronti. La storia ha subito colpito per la sua carica erotica, aspetto sottolineato anche dalla stessa Zendaya.

Sul web si è pure dibattuto per una scena di sesso, descritta come ad alta tensione, presente in The Challengers. Sappiamo che al centro della storia ci sarà il personaggio di Tashi, una campionessa di tennis che è divenuta allenatrice. Il suo obiettivo è quello di far diventare il marito Art un vero e proprio campione, ma una brutta sconfitta lo farà retrocedere in un torneo minore. Sarà in questa situazione che Art incontrerà Patrick, suo ex migliore amico e vecchio fidanzato di Tashi.

Questo triangolo fatto di amicizie sfumate e rapporti sentimentali che fanno emergere tanta tensione mette di nuovo al centro il talento del regista Luca Guadagnino. Ad affiancare Zendaya nel cast ci sono Mike Faist e Josh O'Connor. Il lungometraggio è stato presentato durante il Festival del Cinema di Venezia, ed arriverà in sala nel periodo di aprile. Si tratta di uno dei film più attesi della nuova stagione cinematografica, considerando il cast di protagonisti, ed il regista dietro al progetto.