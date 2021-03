Zendaya: polemica sugli insulti ricevuti agli Oscar 2015

Nel corso di una recente intervista concessa a W Magazine, Zendaya ha ricordato un momento molto particolare e fastidioso alquanto accadutole qualche anno fa. Nel corso della Notte degli Oscar 2015 venne presa di mira da Giuliana Rancic per il suo particolare taglio di capelli, con Zendaya che aveva immediatamente reagito con un post su Instagram.

Nel vecchio post, la giovanissima attrice evidenziava come ci fosse una "linea sottilissima tra l'essere divertenti e irrispettosi. Qualcuno ha detto qualcosa sui miei capelli agli Oscar che mi ha lasciata di stucco. Non perché io presti attenzione alle recensioni di moda ma perché sono stata colpita con ignoranza e senza rispetto alcuno".

Nella recente intervista, Zendaya è tornata sull'accaduto: "E' così che avviene il cambiamento. Mi ha fatto pensare, come posso avere un impatto duraturo su quello che la gente vede e associa alle persone di colore?".

Va detto che Rancic si scusò immediatamente con l'attrice già la mattina successiva su Twitter: "Cara Zendaya, mi scuso se ho offeso te e altri. Mi riferivo a uno stile e un look bohémien davvero chic. Non aveva niente a che vedere con la razza e mai avrei voluto".

Zendaya è attualmente impegnata nelle riprese di Spider-Man: No Way Home, terzo capitolo del franchise dedicato al supereroe con Tom Holland e che stavolta dovrebbe approfondire il concetto di multiverso. L'uscita è prevista per il prossimo dicembre, se i piani per gli altri film Marvel verranno rispettati: ovvero Black Widow a maggio, Shang-chi a luglio e Gli Eterni a novembre 2021.

L'attrice è stata protagonista anche del recente Malcolm & Marie per Netflix e degli episodi speciali di Euphoria trasmessi tra dicembre e gennaio scorsi.