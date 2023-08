Zendaya parla finalmente della storia con Tom Holland: 'Voglio il controllo'

Zendaya e Tom Holland sono una delle coppie più amate degli ultimi tempi. I due si sarebbero frequentati a lungo prima di uscire allo scoperto e rendere la loro relazione pubblica. Il motivo è facilmente intuibile, considerata l'attenzione mediatica alla quale le star, soprattutto le coppie di star, vengono sottoposte ogni giorno.

"Alcune parti della mia vita, lo accetto, diventeranno pubbliche", dice. "Non posso non essere una persona, vivere la mia vita e amare la persona che amo. Ma ho anche il controllo su ciò che scelgo di condividere. Si tratta di proteggere la pace e di lasciare che le cose siano proprie, ma anche di non avere paura di esistere. Non ci si può nascondere. Anche questo non è divertente. Ora lo sto affrontando più che mai", ha rivelato Zendaya in una recente intervista per ELLE in occasione del suo nuovo film da protagonista: Challengers di Luca Guadagnino.

In quest'ultima pellicola in cui è presente c'è una forte carica erotica di cui Zendaya però va molto fiera. Ci aspetta una chimica davvero intensa tra lei e i due protagonisti maschili, Josh O' Connor e Mike Faist. A proposito del triangolo amoroso, molti fan si sono chiesti se avrebbe influito sulla relazione tra Zendaya e Tom Holland. Questo è uno dei risvolti (negativi) della grande attenzione sulla coppia negli ultimi tempi.