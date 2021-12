Zendaya, i nuovi outfit della star sono ispirati ai villain di Spider-Man: No Way Home?

Dopo aver dato un'occhiata ai nuovi poster di Spiderman No Way Home dedicati a Goblin, Dottor Octopus ed Electro, torriamo a parlare dell'imminente cinecomic Marvel Studios per via di una teoria sugli outfit di Zendaya.

Ebbene si, l'attesa per Spider-Man: No Way Home è così spasmodica e febbrile che a quanto pare i fan le stanno pensando proprie tutte, anche da un punto di vista modaiolo. Secondo quanto teorizzato da alcuni utenti in rete, infatti, le ultime apparizioni pubbliche di Zendaya celerebbero degli easter-egg dedicati a Dottor Octopus e Green Goblin, con i recenti abiti sfoggiati dalla star ispirati ai villain di Spider-Man.

Per quanto simpatica, l'ipotesi non ha trovato riscontro in nessuna conferma ufficiale finora, ma in calce all'articolo potete trovare la 'prova' di questa teoria: in effetti, gli outfit di Zendaya ricordano molto alcuni dettagli dei villain di Spider-Man, ma al momento è impossibile stabilire quanto la cosa sia voluta. Vedremo se nel proseguo della campagna promozionale del film, l'attrice avrà modo di consolidare le ipotesi dei fan con nuovi abiti sgargianti, magari ispirati a Uomo Sabbia, Lizard ed Electro.

Per altre novità sull'attesissimo cinecomic con Tom Holland e Zendaya, guardate il nuovo trailer IMAX di Spiderman No Way Home. Quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.