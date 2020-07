Zendaya mozzafiato nel poster di Kill-Bride, il Kill Bill 3 immaginato da BossLogic

Nei giorni scorsi Vivica Fox, interprete di Vernita Green in Kill Bill di Quentin Tarantino, ha sponsorizzato la giovane Zendaya come protagonista di Kill Bill 3, chiacchierato capitolo finale della saga con Uma Thurman.

Per anni il film è rimasto un sogno dei fan del regista di Pulp Fiction e C'Era Una Volta a Hollywood, e probabilmente rimarrà tale a meno che l'autore non riveda la sua decisione di chiudere la propria carriera al decimo film, ma i cinefili di tutto il mondo continuano a tenere le dita incrociate: in questo senso non aiuta di certo la splendida locandina realizzata da BossLogic, che vi farà venire voglia di vedere il film seduta stante.

Il poster, che come al solito trovate in calce all'articolo, ritrae proprio Zendaya nei panni della figlia di Vernita Green e prova addirittura ad azzardare un titolo che, messa così, non sembra affatto male: Kill Bride, gioco di parole fra l'originale Kill Bill, il termine Bride (Sposa) col quale veniva soprannominata la protagonista interpretata da Uma Thurman e il numero 3, evidenziato in rosso partendo dalla lettera B.

Cosa ve ne pare? Ditecelo nell'apposita sezione dei commenti che trovate in basso!

