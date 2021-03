Zendaya, la MJ di Spider-Man è mozzafiato nel foto set di Valentino

Reduce dai successi di pubblico e critica con la serie HBO Euphoria - l'episodio speciale di Natale 2020 - e il Malcolm & Marie di Netflix, per altro entrambi progetti scritti e diretti da Sam Levinson, Zendaya di prepara a un prosieguo 2021 molto importante con l'arrivo di Dune di Denis Villeneuve e Spider-Man: No Way Home di Jon Watts.

Sono infatti questi i due super-progetti in uscita entro la fine dell'anno che vedranno tra i protagonisti una delle star più lanciate, amate e richieste del momento, anche volto dell'alta moda internazionale e scelta da grandissime firme come testimonial. Ultimo in ordine di tempo è allora Valentino, la maison italiana tra le più importanti del mondo, che ha voluto proprio Zendaya come volto della sua nuova campagna promozionale virale via social.



Scrive proprio la pagina ufficiale MaisonValentino via Instagram, pubblicando una foto di Zendaya in abiti firmati e davvero splendida in quella che viene definita una storia in uno scatto: "The DiVa: un archetipo ridefinito. Zendaya è la protagonista della nuova storia di #ValentinoCollezioneMilano, incarnando la Diva Valentino, i valori dell'individualità e della verità, come primo volto ufficiale della maison".



Vi lasciamo alla recensione di Malcolm & Marie di Sam Levinson. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce.