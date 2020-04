Zendaya è meravigliosa e letale anche con gli occhi blu nella nuova foto di Dune

Dopo averne avuto un primo assaggio nelle immagini pubblicate con l'anteprima di Dune di Denis Villeneuve, la star Zendaya nella notte ha mostrato su Instagram un'altra foto del suo personaggio.

Negli ultimi giorni abbiamo visto per la prima volta il tanto atteso remake di Dune del regista di Arrival e Blade Runner 2049, con alcuni estrattati che ci hanno mostrato il mondo di Arrakis e i suoi protagonisti. Le immagini hanno suscitato molte anticipazioni per un primo trailer evidentemente in arrivo, e la star di Spider-Man: Far From Home Zendaya ha continuato a stuzzicare i fan con una nuova fotografia del suo personaggio: chiamata Chani, è una guerriera che appartiene ai Fremen e venne interpretata da Sean Young nel film di David Lynch del 1984.

Ricordiamo che Denis Villeneuve, che ha definito Dune il lavoro più difficile della sua carriera, insieme a Warner Bros. ha deciso di dividere il film in due parti, dunque quello che arriverà nei cinema a dicembre sarà solo il primo capitolo di una nuova saga. La storia sarà ampliata anche da una serie televisiva intitolata Dune: The Sisterhood.

Diretto Villeneuve su una sceneggiatura che il regista canadese ha scritto insieme a Jon Spaihts ed Eric Roth, Dune include nel cast anche Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa e Javier Bardem.