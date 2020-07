Zendaya e John David Washington hanno realizzato un film segreto durante la quarantena

Nonostante il blocco di Hollywood imposto dalla pandemia di Coronavirus, Zendaya e John David Washington nelle scorse settimane hanno girato insieme un film segreto del quale i primi dettagli sono emersi soltanto in queste ore.

Il film è firmato da Sam Levinson, creatore di Euforia, ed è intitolato Malcolm e Marie. La produzione è stata descritta come già completa, il che farebbe dell'opera la prima ad essere stata completata nel post-Coronavirus: secondo quanto riferito, le riprese si sono svolte dal 17 giugno al 2 luglio presso la Caterpillar House, una meraviglia architettonica di vetro eco-friendly che sorge a Carmel, in California (trovate una foto in basso), secondo le norme di distanziamento sociale imposte da WGA, DGA e SAG-AFTRA e ai protocolli di sicurezza COVID-19.

La trama rimane sconosciuta, anche se è stato suggerito che potrebbe riecheggiare quella di Storia di un Matrimonio di Netflix, con l'aggiunta dei temi sociali che il mondo sta affrontando in questo periodo storico.

Le regole da seguire sul set, inoltre, sono state tantissime: la produzione è iniziata con non più di 12 persone contemporaneamente sul set, con controlli della temperatura all'inizio e alla fine di ogni giorno di lavoro. Nessun membro della troupe è stato a stretto contatto con gli attori senza gli adeguati dispositivi di protezione individuale, i set venivano puliti e addirittura il regista lavorava tramite videochiamata, col cast e la troupe trasportati ogni giorno in grandi SUV dalla posizione della loro quarantena al set.

Ricordiamo che Zendaya tornerà in Spider-Man 3, mentre John David Washington sarà al fianco di Robert Pattinson nell'attesissimo Tenet di Christopher Nolan.