Zendaya innamorata di Tom Holland: per parlare di lui svicola una domanda sul cast di Dune

Chi è l'attore più seducente del cast di Dune 2? Tra Timothée Chalamet, Austin Butler, Florence Pugh e Zendaya la scelta non è stata molto semplice, nemmeno per i membri del cast stesso se leggiamo le parole dell'attrice di Challengers!

O si trattava di una semplice strategia di depistaggio? Zendaya, infatti, è spesso stata al centro di parecchi rumor che la vedevano molto vicina a Timothée Chalamet. Non è raro che due attori protagonisti di una storia d'amore sul grande schermo sviluppino un sentimento anche nella realtà e questo lo sa bene Zendaya, il cui cuore ha iniziato a battere per Tom Holland conosciuto sul set di Spider-Man: Homecoming. I due sono una coppia dal 2021, ma il gossip non ha mai smesso di ipotizzare una relazione tra Zendaya e Chalamet, quest'ultimo legato a Kyle Jenner.

Così durante un'intervista a BuzzFeed, quando le è stato chiesto chi dei suoi co-protagonisti avesse maggiori abilità da seduttore, Zendaya ha subito parlato di Tom Holland ignorando il cast (compreso Timothée Chalamet): "Ognuno ha il suo. Penso che qualcuno che ha un bellissimo carisma, non nel cast di Dune, ma che ha lavorato con me sia il signor Tom Holland - ha detto l'attrice mostrando tutto il suo amore - è bravissimo semplicemente nel parlare con le persone e nel conoscere le persone, lo vedi nei talk show ed è così naturale".

Il nuovo capitolo dell'epopea di Denis Villeneuve arriverà al cinema il 28 febbraio ma si parla di Dune Parte Due come il film dell'anno e l'altissimo punteggio di Dune 2 su Rotten Tomatoes lo conferma!