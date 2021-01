Zendaya, indizio su Spider-Man 3? 'E' come scappare dagli alieni!'

Le riprese di Spider-Man 3 sono ancora in corso, e dato che Sony Pictures non ha mantenuto la promessa circa il primo teaser atteso per dicembre scorso, i fan sono ancora più affamati di informazioni sul prossimo episodio della saga con Tom Holland.

A battere un colpo ci ha pensato Zendaya, interprete di Michelle 'MJ', che in una recente intervista promozionale ha sembrerebbe aver confermato che durante il film Peter e i suoi amici avranno a che fare con attività extraterrestre.

"Queste cose vanno così in fretta. Abbiamo ancora molto da fare", ha detto Zendaya. "Sai, scappare da alieni e cose che non puoi vedere. In parte è divertente. Molto di ciò che facciamo è evasione, è bello poter interpretare di nuovo un'adolescente".

La frase potrebbe fare riferimento al più ampio contesto del green screen, la CGI e il concetto di evasione, ma la scelta di utilizzare il termine 'alieni' in un modo così specifico è sicuramente interessante e ha immediatamente messo in allerta i fan più attenti. Dopotutto, la scena post-crediti di Spider-Man: Far from Home rivelava che Nick Fury nella maggior parte del film era stato in realtà lo Skrull Talos, poiché il vero ex leader dello SHIELD si trovava nello spazio con gli Skrull che Captain Marvel aveva salvato nel suo film stand-alone.

Gli alieni mutaforma avranno un ruolo nel terzo capitolo della saga di Peter Parker? Per ora tutto quello che è emerso sul progetto sono chiacchiere, fatta eccezione per la conferma del ritorno di Alfred Molina come Doctor Octopus, Jaime Foxx come Electro e Benedict Cumberbatch come Doctor Strange, nel ruolo del nuovo mentore di Spider-Man. Ancora una volta i fan non possono che aspettare.

