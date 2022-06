Zendaya incinta? La risposta dell'attrice ai rumor sui social

Tom Holland e Zendaya sono una coppia adorabile, e i fan dei due attori non potrebbero essere più felici per loro. Ma ci si dovrebbe congratulare anche per qualcos'altro, per caso? Vediamo la risposta dell'interprete di MJ.

Per farla breve no, non c'è nulla di nuovo per cui doversi congratulare con Zendaya e Tom Holland se non per i loro ultimi successi professionali.

Nelle ultime ore sui social (prima su TikTok, poi su Twitter) è diventato virale un rumor che voleva l'attrice di Euphoria in dolce attesa del primo figlio assieme alla co-star di Spider-Man: No Way Home Tom Holland.

"Vedete perché sto alla larga da Twitter..." ha commentato Zendaya in una storia Instagram "Si inventano cose senza la benché minima ragione".

"Ad ogni modo, si torna sul set di Challengers" ha poi concluso, facendo riferimento al film di Luca Guadagnino dove recita al fianco di Josh O'Connor e Mike Faist, e che è attualmente in fase di riprese.

Sembra dunque che la voce su una sua gravidanza fosse infondata, e che come riporta anche il sito Elle, questa abbia iniziato a circolare come scherzo, prendendo tuttavia tutt'altra direzione.

Intanto, vi ricordiamo, Zendaya sarà tra i protagonisti anche di Dune Parte 2, l'atteso sequel del film diretto da Denis Villeneuve, oltre che al biopic su Ronnie Spector Be My Baby.