Zendaya entusiasta della carica erotica di Challengers: 'È ciò che Guadagnino fa meglio'

Dopo la scoperta di cosa vedremo nella scena di sesso in Challengers, ad aggiungere nuovi dettagli è Zendaya: l'attrice, infatti, ha elogiato a dismisura la carica erotica veicolata dall'attesissima pellicola di Luca Guadagnino.

Riguardo le scene più piccanti, così ha commentato l'attrice di Spider-Man MCU, Dune e Euphoria: "È quelo che Luca sa fare meglio. Il non detto, i momenti più piccoli in quelli più grandi. La chimica, insomma. Cose che non puoi dire, ma percepisci ugualmente da capo a piedi".

Inoltre, Challengers è una "sfida" per un motivo ulteriore: rappresenta "la prima volta in cui sono davvero una donna protagonista", perché "sentivo che era un ottimo trampolino di lancio per un ruolo che potrei definire 'adulto', così come per l'intera fase successiva".

Non per questo è filato tutto liscio come l'olio: "È stato spaventoso affrontare un progetto simile; eppure, in fin dei conti, la reputo come una bella sensazione. Mi chiedevo spesso: 'Riuscirò a farlo?'. Le opzioni sono due: scappare da una sensazione simile per rimanere nella tua zona di comfort, oppure dire: 'Sai cosa? Fan**lo'".

Challengers racconta la storia di Tashi Duncan, promessa del tennis mondiale, che si diverte nel sedurre due amici (Art e Patric, rispettivamente interpretati da Mike Faist e Johs O'Connor). Quando Tashi si infortuna al ginocchio, però, è costretta a ritirarsi e allenare suo marito Art. Peccato che il destino la metterà di fronte al suo ex compagno, Patrick, con tutti i problemi che ne derivano...

Nell'attesa del 2024, non perdetevi i triangoli amorosi nel fantastico trailer di Challengers. Cosa ci riserverà il prossimo film di Guadagnino?