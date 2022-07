Zendaya, cucinare non sembra essere affatto il superpotere dell'attrice di Spider-Man!

Mentre l'attrice di Dune e Spider-Man Zendaya è impegnata a fare la storia agli Emmy Award grazie alla sua performance nella serie tv di HBO Euphoria, sembra che in cucina non abbia la stessa fortuna...

Zendaya Coleman è una giovane donna dai mille talenti e interprete dei ruoli più differenti sullo schermo: l'abbiamo vista cantare e ballare e recitare in The Greatest Showman e A Tutto Ritmo, ha vestito i panni di una spia in K.C. Undercover e tra poco le vedremo indossare quelli da tennista nel film Challengers di Luca Guadagnino; tra i suoi ruoli più celebri si annoverano quello di MJ nella trilogia di Spider-Man del MCU, di Chani Kynes in Dunes e Rue in Euphoria; ma se c'è un ruolo che non sembra riuscire a fare suo, è quello della cuoca.

È la stessa attrice ad affermarlo su Instagram, dove in una serie di storie ha dato una dimostrazione visiva del perché non si metterà più dietro ai fornelli, e ha a che fare con un taglio al dito che sembra aver necessitato anche dei punti di sutura.

"I miei primi punti di sutura... Non cucinerò mai più" e "Questo è il motivo per cui non cucino" sono infatti state le caption che hanno accompagnato le foto condivise da Zendaya che trovate anche nella nostra gallery in calce alla notizia.

Beh, non si può mica saper fare tutto, no? E nel caso, è a questo che servono i corsi di cucina... O magari un bel film in cui l'attrice interpreta una cuoca provetta?